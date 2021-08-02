مسام ينتزع 1240 لغما جديدا في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين من خلال مشروع «مسام»، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

فقد تمكن المشروع خلال الأسبوع الرابع من يوليو 2021 من انتزاع 1240 لغما، تنوعت ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد، و894 لغمًا مضادًا للدبابات، و336 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وبذلك يبلغ إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع 265 ألفا و37 لغما، في حين يواصل «مسام» تطهير الأراضي اليمنية، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.