استمرار تبادل التهم بين إسرائيل وإيران

استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران لدى المملكة المتحدة، على خلفية الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان وأسفر عن مقتل شخصين. نقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن تغريدة لمحررة الشؤون الخارجية ز، ديبورا هاينز، القول إن السفير الإيراني التقى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي لمناقشة ملابسات الهجوم على ناقلة النفط. تجدر الإشارة إلى أن الناقلة تديرها شركة مقرها بريطانيا يرأسها رجل أعمال إسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد، بالأمس، أن إيران هي من نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة، وشدد على أن إسرائيل تعرف «كيف تمرر لها الرسالة». ونفت الخارجية الإيرانية الضلوع في الهجوم على الناقلة. ومن ناحية أخرى أعلن الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، أن إسرائيل سرقت الأرشيف النووي الإيراني.



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