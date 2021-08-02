واشنطن ترد على تصريحات حول طرد دبلوماسيين من روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ردت واشنطن، اليوم الاثنين، على تصريحات للسفير الروسي حول طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن توصيف السفير الروسي غير دقيق فيما يتعلق بـ 24 دبلوماسيا روسيا أوشكت صلاحية تأشيراتهم على الانتهاء.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في إفادة، إن الدبلوماسيين الروس "يمكنهم التقدم بطلبات لتمديد" تأشيراتهم على أن "تتم مراجعة الطلبات كل حالة على حدة".

كان السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، قال إن الولايات المتحدة طلبت من 24 دبلوماسياً روسياً المغادرة بحلول الثالث من سبتمبر المقبل.

وأوضح السفير الروسي، فى مقابلة مع مجلة "ناشيونال إنترست" نُشرت أمس الأحد "كلهم تقريبا سيغادرون دون أن يحل أحد محلهم، لأن واشنطن شددت فجأة إجراءات إصدار التأشيرات".

قال أنتونوف "يحدونا الأمل في تغليب المنطق وأن نتمكن من توفير حياة طبيعية للدبلوماسيين الروس والأميركيين في الولايات المتحدة وروسيا بناء على قاعدة المعاملة بالمثل".