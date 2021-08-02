الرئيس التونسي يعفي وزيرين من منصبيهما

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعفى وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة من منصبيهما.

وقال حساب الرئاسة التونسية على موقع «فيسبوك»، «أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021، أوامر رئاسية تقضي بـــ:

• إعفاء السيّد علي الكعلي من مهامه وزيراً للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

• تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

• إعفاء السيّد محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.

• تكليف السيّد نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال».