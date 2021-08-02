بلينكن: الرد على إيران بشأن الهجوم على الناقلة سيكون “جماعياً”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 51 دقيقة

تعهدت واشنطن بـ”رد جماعي” مع حلفائها على هجوم إيران على ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر عمان، أسفر عن سقوط قتيلين.

التصريحات الأمريكية جاءت على لسان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قال “نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى. وسيكون الرد جماعيا”، على الهجوم الذي نفت إيران أن تكون ضالعة فيه.

وكان بلينكن قد صرح أمس الأحد بأن واشنطن لا تشكك في أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان”، متعهدا بـ “الرد المناسب”.

هذا ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لاتخاذ إجراءات ضد طهران، وقال: “العدوان الإيراني في المنطقة بشكل عام وعلى الجبهة البحرية على وجه الخصوص، يتصاعد”.

وكان الهجوم على ناقلة نفط تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان، يوم الخميس الماضي أدى إلى مقتل اثنين من طاقم السفينة، روماني وبريطاني.