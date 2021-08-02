انت الان تتابع خبر واشنطن: الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط سيكون جماعياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن بلاده واثقة من أن إيران نفذت الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب.