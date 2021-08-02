انت الان تتابع خبر واشنطن: الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط سيكون جماعياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن بلاده واثقة من أن إيران نفذت الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، "نجري محادثات مع قادة في المنطقة وخارجها بشأن الهجوم على ناقلة النفط".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط "سيكون جماعيا".
وكان هجوم على ناقلة نفط تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان قبل أيام، أدى إلى مقتل اثنين من طاقم السفينة، روماني وبريطاني.
وكان هجوم على ناقلة نفط تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان قبل أيام، أدى إلى مقتل اثنين من طاقم السفينة، روماني وبريطاني.