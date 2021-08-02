شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 10 وفيات و1063 اصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد و 1063 إصابة و تعافي 1620 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10624.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية /واس/ عن وزارة الصحة في السعودية قولها في بيان لها إن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 527877 حالة وعدد حالات التعافي 508994 حالة بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8259 حالة.