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الحكومة المغربية، تعلن مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المغربية، تعلن مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أعلنت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار .

 

 وجاء على رأس تلك الإجراءات حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

 

كما منعت الحكومة التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات.

 

وجاء في بيان للحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي من الساعة التاسعة مساء وإغلاق الحمامات وقاعات والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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