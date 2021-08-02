الشيخ السديس يدعو لترقب المفاجأة الكبرى في تاريخ المسجدين الحرام والنبوي

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

دعا الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة.



وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إن المفاجأة تعد أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها, حيث ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي.

وأكد أن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر , بدعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتمنى من الله أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد, وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهم في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها.