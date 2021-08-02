المغرب يسجل 4206 إصابات بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أعلن المغرب اليوم تسجيل 4206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 3444 حالة شفاء و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



و نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 633 ألفا و923 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 569 ألفا و 452 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9885 حالة.

و أوضحت الوزارة أن مجموع الحالات النشطة بلغ 54 ألفا و586 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة و الحرجة 1115 حالة منها 41 حالة تحت التنفس الاصطناعي.