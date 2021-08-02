شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عشرات الضحايا في حرائق الغابات في تركيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، على الأقل في حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب تركيا ودمرت منتجعات ساحلية وأجبرت السياح على الفرار.
والتهمت النيران المستعرة منذ أيام عشرات الأشجار في الغابات التركية، فيما تكافح تركيا في مواجهة أسوأ أزمة حرائق منذ عقد، على طول السواحل التركية على البحر المتوسط وبحر إيجة، أحد المناطق السياحية الرئيسية في البلاد.
وقالت السلطات التركية، اليوم الاثنين، إنها احتوت أكثر من 130 حريقاً، ولا تزال جهود مكافحة الحرائق مستمرة.
وأظهرت مقاطع فيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع، إجلاء السياح من المنتجعات الشاطئية بالقوارب، بمشاركة سفن خفر السواحل التركية في عمليات الإنقاذ.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط عشرات الضحايا في حرائق الغابات في تركيا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.