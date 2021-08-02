شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للفضاء» و«دراسات الفضاء الفرنسي» يعززان التعاون التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • استعرض مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية

• تحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء

• تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات في صناعة الفضاء

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحه في باريس اليوم، كبير مسؤولي العمليات في المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية الفرنسية ليونيل سوشيت، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات صناعة الفضاء وفرصها الواعدة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في القطاع وتقنياته، واستعرضا مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء الذي يشهد نمواً كبيراً في الاقتصاد العالمي، وكذلك تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات في صناعة الفضاء والتقنيات المرتبطة به.

يأتي هذا اللقاء ضمن جولة رئيس مجلس إدارة الهيئة التي شملت المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في بريطانيا وفرنسا، والتي تهدف لتعزيز جهود الهيئة في القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.