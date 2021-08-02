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«حظر ليلي».. المغرب يشدد إجراءات كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة المغربية مساء اليوم الاثنين، مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار كورونا، على رأسها حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

كما منعت التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات. كما جاء في بيان للحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة مساء وإغلاق الحمامات وقاعات والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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