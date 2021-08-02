شكرا لقرائتكم خبر عن «حظر ليلي».. المغرب يشدد إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة المغربية مساء اليوم الاثنين، مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار كورونا، على رأسها حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

كما منعت التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات. كما جاء في بيان للحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة مساء وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا.