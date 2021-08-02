حظر على التنقل وإغلاق المقاهي والمطاعم في دولة عربية

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بغداد - ياسين صفوان - قررت الحكومة المغربية فرض حظر على التنقل الليلي لمواجهة انتشار وباء كورونا.
كما قررت السلطات المغربية إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة عند الساعة 9 ليلا.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية امس الأحد تسجيل 6189 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 7529 إصابة يوم السبت مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 629717.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية امس الأحد تسجيل 6189 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 7529 إصابة يوم السبت مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 629717.