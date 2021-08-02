حظر على التنقل وإغلاق المقاهي والمطاعم في دولة عربية

كما قررت السلطات المغربية إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة عند الساعة 9 ليلا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية امس الأحد تسجيل 6189 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 7529 إصابة يوم السبت مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 629717.

