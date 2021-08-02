انت الان تتابع خبر الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لأعلى معدل إصابات بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا كان كالأتي:
ابو دشير -----------50 البياع -------------45
التاجي -------------57
التاجيات ------------12
التراث --------------22
الحارثية -------------24
الحرية --------------60
الخطيب -------------31
الدورة-------------- 100
الدولعي -------------25
الرحمانية------------ 32
السيدية------------- 43
الشالجية------------- 49
الشرطة الخامسة -------28
الشرطة الرابعة-------- 27
الشعلة ---------------80
الصالحية------------- 29
الطارمية-------------- 50
الطوبجي -------------31
العامرية-------------- 56
العطيفية -------------34
العلاوي --------------24
الغزالية-------------- 100
القادسية -------------27
الكاظمية------------- 91
اللطيفية------------- 25
المحمودية----------- 134
المشاهدة ------------24
المعالف --------------28
المكاسب -------------39
المنصور --------------47
المواصلات -----------30
النصر والسلام---------- 22
الوشاش --------------31
اليرموك --------------48
اليوسفية-------------- 24
جكوك ----------------30
حي الجامعة -----------58
حي الجهاد -------------71
حي الخضراء -----------38
حي العامل ------------52
حي العدل -------------48
حي الفرات ------------29
سبع البور--------------31
سويب ----------------26
شارع حيفا -------------30
شاطئ التاجي -----------14
كرادة مريم -------------27
ناحية الرشيد----------- 27
سكنة جانب الرصافة-----19
محافظة الديوانية --------1
محافظة ذي قار ---------2
محافظة بابل -----------3
محافظة ميسان----------1
محافظة واسط ----------1
المجموع 2222
ابو دشير -----------50
ابو غريب -----------59
الاسكان------------31
الاعلام -------------45
التاجي -------------57
التاجيات ------------12
التراث --------------22
الحارثية -------------24
الحرية --------------60
الخطيب -------------31
الدورة-------------- 100
الدولعي -------------25
الرحمانية------------ 32
السيدية------------- 43
الشالجية------------- 49
الشرطة الخامسة -------28
الشرطة الرابعة-------- 27
الشعلة ---------------80
الصالحية------------- 29
الطارمية-------------- 50
الطوبجي -------------31
العامرية-------------- 56
العطيفية -------------34
العلاوي --------------24
الغزالية-------------- 100
القادسية -------------27
الكاظمية------------- 91
اللطيفية------------- 25
المحمودية----------- 134
المشاهدة ------------24
المعالف --------------28
المكاسب -------------39
المنصور --------------47
المواصلات -----------30
النصر والسلام---------- 22
الوشاش --------------31
اليرموك --------------48
اليوسفية-------------- 24
جكوك ----------------30
حي الجامعة -----------58
حي الجهاد -------------71
حي الخضراء -----------38
حي العامل ------------52
حي العدل -------------48
حي الفرات ------------29
سبع البور--------------31
سويب ----------------26
شارع حيفا -------------30
شاطئ التاجي -----------14
كرادة مريم -------------27
ناحية الرشيد----------- 27
سكنة جانب الرصافة-----19
محافظة الديوانية --------1
محافظة ذي قار ---------2
محافظة بابل -----------3
محافظة ميسان----------1
محافظة واسط ----------1
المجموع 2222