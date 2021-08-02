اعتقال وإعدام.. إيران تواصل قمع الأكراد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل النظام الإيراني دون هوادة عمليات شنق المواطنين بتهمة مختلفة، فيما تشن الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات ضد الأقلية الكردية.

ووثقت منظمة "هنجاو" الكردية الإيرانية، الإثنين، إعدام ثلاثة مواطنين أكراد في سجن أرومية الواقعة شمال غرب إيران.

وقالت إن المعدومين جرى شنقهم بالسجن المركزي لمدينة أرومية بتهم تتعلق بالمخدرات.



وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى إن "المنفذ فيهم حكم الاعدام، من القومية الكردية، وهم، حمزة رضائي وسبهر عباس نجاد وإسكندر زارع".



وتقول منظمة "هنجاو" الكردية إنها وثقت إعدام ما لا يقل عن 20 سجينًا كرديًا في السجون الإيرانية خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن "السلطات أعدمت 10 سجناء على الأقل في غضون أسبوعين".



وتنفذ إيران أعلى معدلات لعمليات الإعدام في العالم، ويتم تنفيذ أكثر من 70 بالمائة من عمليات الإعدام هذه سراً ولا يتم الإبلاغ عنها من قبل القضاء.



ووثقت المنظمات الإيرانية والدولية العام الماضي بقيام السلطات في طهران بإعدام 246 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة أشخاص كانوا في وقت إرتكاب الجريمة أطفالاً.



اعتقال أكراد

كما أشارت تقارير إخبارية، الاثنين، إلى أنأن جهاز الاستخبارات الإيراني اعتقل سبعة أكراد في مدينة مهاباد الكردية شمال غرب إيران.



وقال موقع "إيران واير" المعارض، إنه "خلال اليومين الماضيين جرى اعتقال سبعة مواطنين من الأكراد في مدينة مهاباد الكردية؛ بتهمة التعاون مع حزب كردي مناهض للنظام الإيراني".



ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر، واقتصاد هش، جراء إهمال النظام الإيراني.

