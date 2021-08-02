لاستقرار المنطقة.. السعودية وأمريكا تخططان لتمرين دفاع جوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في العاصمة السعودية أعمال التخطيط لتمرين الدفاع الجوي الصاروخي السعودي- الأمريكي الذي يهدف للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن أعمال المؤتمر، الذي عُقد في مركز عمليات القوات الجوية، بقاعدة الملك سلمان الجوية، انطلقت بين مختصين من القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات المشتركة والقوات الجوية الأمريكية، الخميس الماضي.



واكتفت الوكالة بالقول "الجدير بالذكر أن التمرين يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة".

وفي ديسمبر 2020، انطلقت مناوارت التمرين المشترك "مخالب الصقر 2" بين القوات البرية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القوات واصلت مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية.

وأكدت أن التدريبات تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.