عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال من منصبيهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد،الإثنين، قرارا بإعفاء وزيري الاقتصاد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من منصبيهما.



والجمعة الماضي، وتفعيلا لجملة قرارات اتخذها، قيس، أصدر الرئيس التونسي، أمرا رئاسيا برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس النواب.

وحسب بيان للرئاسة التونسية: شملت الأوامر التي أصدرها سعيد تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر اعتبارًا من الأحد الماضي.

كما كلف سعيد الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان.