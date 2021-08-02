شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: تراجع المعاملات النقدية وزيادة ثقة المواطنين فى المدفوعات الرقمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، انفوجرافا حول تراجع المعاملات النقدية وزيادة ثقة المواطنين فى المدفوعات الرقمية فى مصر.

وتناول الإنفوجراف نتائج استطلاع رأى أجراه المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى، وقد أفاد الاستطلاع بأن هناك زيادة حقيقية فى ثقة المواطن المصرى فى استخدام مختلف وسائل الدفع الرقمى، والتى تشمل على سبيل المثال: البطاقات اللاتلامسية، ومحافظ الهاتف المحمول، ومدفوعات رمز الاستجابة السريع. وذلك لما وفرته تلك الوسائل للمواطن من: السرعة والسهولة والراحة فى الاستخدام، وغير ذلك.

وقد بينت النتائج أن 9 من بين كل 10 مستهلكين زادت ثقتهم فى المدفوعات الرقمية فى مصر، مع انخفاض بنسبة 85% فى معدل إتمام المعاملات النقدية خلال فترة تفشى فيروس كورونا. مقابل زيادة قُدرت نسبتها بحوالى 690% فى استخدام المدفوعات الرقمية للدفع عبر الإنترنت وعند الاستلام.

وأشار الإنفوجراف إلى أن 74% من المستهلكين مستمرون فى استخدام وسائل المدفوعات اللاتلامسية. و76% سيواصلون تسوقهم عبر الإنترنت، فى ظل استمرار تراجع المعاملات النقدية، وعدم عودتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

كما أوضح الإنفوجراف المزايا التى عززت من ثقة المستهلكين فى المدفوعات الرقمية؛ ومنها: أن مواقع التجارة الإلكترونية تقدم مراجعات لعملائها، وتمنحهم إمكانية استرداد أموالهم عند الشراء بسهولة، ووجود خدمة المساعدة الآلية، وغيرها.