شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بدوي نائب التنسيقية يُحقق حلم أهالي كفور نجم بنقل المحرقة إلى الخطارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم ومعاونة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية؛ في نقل محرقة وحدة كفور نجم إلى مجمع الخطارة بعد معاناة الأهالي لمدة 15 عاماً.

وكان نقل المحرقة من أهم الأولويات للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق سماء وحدة كفور نجم المحلية ومركز الإبراهيمية.

يذكر أن الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب قد حصل من قبل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة على نقل المحرقة من شهر مارس الماضي؛ وتم اليوم توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة في حضور النائب الدكتور خالد بدوي و الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية وممثل الشركة وتم ذلك في مقر وحدة طب أسرة كفور نجم؛ على أن يتم النقل خلال هذا الأسبوع يبدأ الإحلال من الثلاثاء والنقل من الخميس.

وتوجه الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود المحترم الذي لبّى طلب الأهالي المزكّى من النائب الدكتور خالد بدوي.