الإمارات تطلق خدمة فتح الحساب البنكي عبر بصمة الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية بالإمارات إطلاق خدمة جديدة تتيح فتح الحسابات البنكية بنظام بصمة الوجه.

وتتيح الخاصية إجراء تحقق فوري وآمن قبل فتح الحساب الجديد، وتساعد في التحقق من تفاصيل هوية العميل الراغب في فتح الحساب.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "تتميز عملية التحقق من العميل بأنها سلسة وفعالة وآمنة وتتم خلال وقت قصير، وتعزز الأمن ضد عمليات الاحتيال وأي شكل من أشكال الاحتيال الإلكتروني".

وأوضح المقدم الدكتور أحمد الشامسي، رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية، أن هذه التقنية ستمكن المواطنين والمقيمين بالإمارات من فتح حساب مصرفي عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة المصرف وبصور تعزز تجربتهم في الوصول الفوري إلى الخدمات المصرفية.

وأضاف الشامسي: "تتماشى هذه الخدمة مع جهود وزارة الداخلية لتعزيز أمن وسلامة الخدمات المصرفية في مواجهة تهديدات الجرائم الإلكترونية".

وتتم عملية فتح الحساب من خلال تطبيق هاتفي للبنك المعني، حيث يتم التقاط صورة شخصية ومسح جواز السفر والهوية، ليتم مسح وجه المستخدم والمطابقة من خلال نظام بصمة الوجه وعند نجاح العملية سيرسل المصرف رمز تعريفي عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل للمستخدم للتحقق، وبعد ذلك يمكن للمستخدم إنشاء البيانات الرقمية الخاصة بحسابه الخاص.