مباحث المصنفات تداهم استوديو تسجيل صوتي ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات استوديو تسجيل صوتي ببولاق الدكرور.

التحريات أشارت إلى استخدام مالك الاستوديو أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مُقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الاستوديو، وبالتفتيش أمكن ضبط وحدة معالجة مركزية وبفحصها تبين أنها محمل عليها برامج مونتاج وبرامج تشغيل مقلدة ومنسوخة.

كما تبين وجود قناة على موقع "اليوتويب" يتم إدارتها على ذات الجهاز إضافة إلى العديد من المصنفات تستخدم دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأدبية والمادية وأجهزة وأدوات لتسجيل الصوت وكميات كبيرة من الألعاب النارية "مُحدثات صوت".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.