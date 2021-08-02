مسؤول أمريكي سابق: لقاحات "كورونا" فعالة ضد الأعراض الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الاثنين، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا تزال فعالة بشكل قوي ضد الأعراض الشديدة واحتمالات الوفاة، على الرغم من الأدلة المبكرة على أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل هم أكثر عرضة لنشر متحور "دلتا" من السلالات السابقة.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، في الأسبوع الماضي، بيانات تشير إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين أصيبوا بعدوى سابقًا، حملوا نفس كمية فيروس كورونا مثل أولئك الذين لم يحصلوا على اللقاحات، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وكان البحث أساسيًا في قرار وكالة الصحة بالتوصية بعودة الأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة في أجزاء من الولايات المتحدة حيث تتزايد العدوى.

لذا، أشار جوتليب إلى أن اللقاحات تم تطويرها في المقام الأول لتقليل مخاطر الإصابة بأعراض خطيرة، والاستشفاء سريعا وتقليل احتمالية الوفاة.

وذكر أن الفرضية الأصلية وراء هذه اللقاحات كانت أنها ستقلل بشكل كبير من خطر الوفاة والأعراض الشديدة والاستشفاء، مشيرا إلى أن هذه الفرضية لا تزال سليمة تماما.