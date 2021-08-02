السعودية وأمريكا تخططان لتمرين جوي صاروخي للحفاظ على أمن المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال التخطيط لتمرين الدفاع الجوي الصاروخي السعودي الأمريكي الذي يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين أنه تم "عقد أعمال مؤتمر التخطيط لتمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك، في مركز عمليات القوات الجوية، بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط (وسط الرياض) بين مختصين من القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات المشتركة والقوات الجوية الأمريكية، منذ الخميس الماضي".

واكتفت الوكالة بالقول "الجدير بالذكر أن التمرين يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة".

ولم يتم تحديد انطلاق التمرين.

ويأتي التخطيط للتمرين فيما يواصل الحوثيون في اليمن هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ضد مواقع سعودية، في ظل دعوات دولية وأممية لوقف إطلاق النار وحل الأزمة اليمنية بشكل شامل.