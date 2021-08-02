الغواصة الألمانية تنضم للقوات المصرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول غواصة «S-44» من طراز «209 / 1400»، ألمانية الصنع، إلى الإسكندرية، قادمة من ميناء «كيل» بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت بطاقمها المصري.

وقالت إن انضمام الغواصة يمثل تعزيزا لقدرات القوات البحرية المصرية القتالية، والحفاظ على مقدرات مصر الاقتصادية في البحرين المتوسط والأحمر، وتأمين قناة السويس. ستعمل الغواصة على الحفاظ على الأمن البحري، بما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم فى المنطقة، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد، الذي تسلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من الطراز نفسه خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

ويمثل اقتناء الغواصة «S-44» ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما يسهم فى رفع تصنيفها عالميا. من جهته، أكد قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، أن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري، من أجل حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية.

وشهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري، ضم أكثر من 50 وحدة بحرية مختلفة، من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام، وذلك احتفالا بوصول الغواصة «S-44».