مقتل 15 جنديا في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل 15 جنديا وفقدان 6 آخرين إثر هجوم استهدف جنوب غرب منطقة «تورودي»، القريبة من بوركينا فاسو. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قوات الدفاع النيجرية وقعت بالبداية في كمين نصبته مجموعات إرهابية مسلحة، لافتة النظر إلى أن الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقا إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع. وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للهجوم بلغت 7 مصابين، إلى جانب 6 مفقودين.



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