وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة في معظم منطقة البحر المتوسط، اندلعت حرائق في تركيا الأسبوع الماضي، معظمها على السواحل الجنوبية، التي يقصدها السائحون الأجانب والأتراك. وحتى الآن، لقي ثمانية أشخاص حتفهم بسبب الحرائق.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تم إنقاذ بعض السائحين باستخدام القوارب. ويرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات لتركيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه تم حشد ثلاث طائرات إطفاء، واحدة من كرواتيا واثنتان من إسبانيا. وقالت تركيا إنها طلبت طائرات إطفاء من أوكرانيا وروسيا وإيران وأذربيجان.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تخمد أكثر من 100 حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.