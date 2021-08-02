تركيا تخمد أكثر من 100 حريق

أوضح مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين التون إنه تم السيطرة على 122 حريقا من بين 129 حريقا مستعرة في تركيا، ولكن الحرائق التي لم يتم إخمادها ما زالت ممتدة وخطيرة.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة في معظم منطقة البحر المتوسط، اندلعت حرائق في تركيا الأسبوع الماضي، معظمها على السواحل الجنوبية، التي يقصدها السائحون الأجانب والأتراك. وحتى الآن، لقي ثمانية أشخاص حتفهم بسبب الحرائق.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تم إنقاذ بعض السائحين باستخدام القوارب. ويرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات لتركيا.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه تم حشد ثلاث طائرات إطفاء، واحدة من كرواتيا واثنتان من إسبانيا. وقالت تركيا إنها طلبت طائرات إطفاء من أوكرانيا وروسيا وإيران وأذربيجان.