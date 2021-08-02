وزير الدفاع: موريتانيا نجحت في التصدي للإرهاب

وأضاف أنه «بعد تقييم واستقراء دقيق للتهديد الإرهابي ومصادره، تم بناء إستراتيجية شاملة تستخدم الوسائل المدنية والعسكرية»، مشيرا إلى أنه في المجال العسكري فإن ردا مناسبا يقوم على مبدأي الاستباقية والنوعية تم اعتماده بسرعة.
وتابع أنه «تم تزويد الجيش بقواعد متقدمة وآليات جوية قادرة على دعم القوات البرية خلال العمليات ضد المجموعات الإرهابية».
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