وزير الأوقاف المصري يؤكد ضرورة ملء الفضاء الإلكتروني ضد التطرف

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، ضرورة سن القوانين التي تحول دون افتئات أي شخص أو جماعة أو تنظيم على الشأن الديني خاصة، وكذلك حتمية التعاون والتنسيق وجميع العاملين في الشأن الديني لبناء إنسان عامل متخصص مُلم بأدواته مُمتلك لوسائل العصر، مع ضرورة ملء الفضاء الإلكتروني وتضييق الخناق فيه على التطرف والفكر الإرهابي. وقال وزير الأوقاف المصري خلال كلمته في المؤتمر العالمي للإفتاء المصرية، إن المتصدر للعلم من جماعات التطرف لم تستوف مقومات العلم، ولم يتتلمذوا على أيد علماء متخصصين، بل يتقمص أحدهم شخصية الآخر، مضيفاً: «فمن استهواه الوعظ صار خلف الوعاظ، وحاولوا أن يحتكروا كل شيء، وحاولوا تشويه كل الرموز الدينية عدا رموز عصابتهم، بينما يعملون على شراء ضعاف النفوس من جهة، ويجددون أشباح طلاب العلم من جهة أخرى محاولين الادعاء بأنهم العلماء الربانيون». وشدد «جمعة» على ضرورة دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية، إفتائية كانت أو دعوية كل في مجاله، كما لا يجوز على حق الدولة بالإفتئات على دورها.

