إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر المتوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - أنقذت سفينة الإنقاذ الخيرية «سي ووتش»، اليوم الاثنين، مزيداً من المهاجرين بعد تعرضهم للخطر في البحر، وذلك عقب عمليات إنقاذ مشابهة في نهاية الأسبوع.

وكتبت المنظمة التي تدير السفينة، على موقع «تويتر»، أن «سي ووتش 3» أنقذت 12 شخصاً.

بإضافة الأشخاص الذين سبق إنقاذهم، يصبح على متن السفينة 260 شخصاً.

وأشارت «سي ووتش» إلى أن هناك ثلاثة قوارب أخرى تكافح في البحر، ودعت السلطات في إيطاليا ومالطا إلى إنقاذهم.

كانت أطقم السفينتين «سي ووتش3» و«أوشن فايكنج» قد أنقذت بالفعل مئات المهاجرين في وسط البحر المتوسط أمس الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية «انسا» أن 100 مهاجر وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، اليوم الاثنين، حيث يوجد حالياً أكثر من 1100 مهاجر وصلوا على متن قوارب.