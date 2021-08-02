غانتس يدعو إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 5 دقائق

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الاثنين، أن “الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب قبالة ساحل عُمان يعد تطورا خطيرا”، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية، عن غانتس قوله في تصريحات أدلى بها أمام الهيئة العامة للكنيست، “الهجوم الإيراني الذي أدى لمقتل مدنيين هو تصعيد خطير ويجب علينا الآن التحرك ضد إيران”.

وأضاف: “لدى إسرائيل أدوات عديدة لحماية مواطنيها ضد كل من يسعى للاعتداء علينا”، لافتا إلى أنه “تحت قيادة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إيران ستكون أكثر خطراً مما هي عليه الآن”.

وتعرضت سفينة “ميرسر ستريت” التابعة لشركة الشحن “زودياك” التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة”.