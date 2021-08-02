أمريكا وبريطانيا تتهمان طالبان بارتكاب جرائم حرب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا الإثنين أن طالبان قد تكون ارتكبت “جرائم حرب” واتهمتا الحركة المتمردة بـ”قتل مدنيين” في بلدة سبين بولداك الواقعة عند الحدود مع باكستان.

وكتبت السفارتان في تغريدتين منفصلتين “في سبين بولداك، بقندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين في عمليات ثأرية. عمليات القتل هذه يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب”.

وأضافتا: “يتعين التحقيق فيها ومساءلة مقاتلي طالبان أو القادة المسؤولين عنها”.

طالبان تواصل التقدم

وأشارت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إلى أن حركة طالبان تصعّد ضغطها على عدد من أكبر المدن الأفغانية، حيث تهاجم محاور مزدحمة وتتعمق داخل المناطق الحضرية، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بها من السلطة قبل عقدين.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”شنّت طالبان هجوماً صاروخياً على مطاري قندهار وهرات السبت، أدى إلى عرقلة رحلات الطيران، رغم استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار هرات في وقت لاحق“.

ونوهت إلى أنه ”يمكن أن يمثل الهجوم نقطة تحول في الصراع الأفغاني، ففي السابق، كانت الهجمات إلى حد كبير مقتصرة على المناطق الريفية أو المدن الصغيرة، فالهجمات التقليدية التي يتم شنّها على نطاق واسع على قندهار وهرات تنذر بتعريض الملايين من الأفغان للخطر“.