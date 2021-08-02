مصر تحذر من تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، إن بلاده ترفض كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس، مشددا على ثبات موقف مصر من مساندة القضية الفلسطينية.

وأكد شكري على عدم المس بمقدسات القدس أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مشيرًا إلى مساعي القاهرة المتواصلة لإحياء المسار التفاوضي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، واطلع على آخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن القاهرة تواصل مساعيها لإحياء المسار التفاوضي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.