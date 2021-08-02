جونسون: على إيران تحمّل عواقب هجومها المشين على ناقلة نفط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2021 6:55 مساءً

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن على إيران تحمّل العواقب المترتبة على هجومها “المشين” على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة ساحل عُمان.

وقال جونسون للصحفيين “إيران يجب أن تواجه عواقب ما فعلته.. هذا هجوم شائن وغير مقبول على الشحن التجاري بكل وضوح”.

وأضاف “لقي مواطن بريطاني حتفه (في الهجوم). من الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على ذلك”.

واستدعت طهران السفير البريطاني لديها ردا على استدعاء الخارجية البريطانية السفير الإيراني على خلفية الهجوم على ناقلة تديرها إسرائيل في الخليج الأسبوع الماضي.واعتبرت الخارجية الإيرانية اتهامات بريطانيا والولايات المتحدة لطهران بالضلوع في هجوم على ناقلة تديرها إسرائيل استفزازية ولا أساس لها، مهددة برد إيراني على أي مغامرة محتملة فورا وبقوة، بحسب تعبيرها.

كما استدعت رومانيا سفيرها لدى إيران، واتهمت بوخارست طهران بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى بحياة شخصين أحدهما روماني.

ووصفت وزارة الخارجية الرومانية في بيان الهجوم بأنه متعمد، مطالبة السلطات الإيرانية بتقديم تفسير بشأنه دون تأخير.