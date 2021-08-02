الرياض ـ د.ب.أ: بدأت السعودية الأحد تطبيق سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة في المملكة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها في “تويتر” و”سناب شات”، أن دخول أي نشاط أو مناسبة أو منشأة واستخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر اللقاح شرط دخول المرافق العامة والتجارية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.