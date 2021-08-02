أفغانستان: قتال طالبان والحكومة يلغي رحلات الطيران الداخلية فـي 5 أقاليم

كابول ـ د.ب.أ: أكد مسؤولون أنه تم إلغاء رحلات جوية داخلية إلى خمسة أقاليم أفغانية على الأقل لأسابيع مع اشتداد القتال بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي طالبان.

وتخضع الأقاليم التي يشملها هذا الإلغاء وهي بادخشان وفرياب وهلمند وقندوز وأوروزجان، لحصار مشدد من جانب طالبان.

وقال رئيس مجلس إقليم هلمند عطاء الله أفغان في تصريحات من هذا الإقليم المضطرب: “من المستحيل أن تهبط الطائرات لأن طالبان ستضربها بقذائف الهاون”.

وأوضح فاضل حق محمدي، عضو مجلس الإقليم، أنه لا يمكن لموظفي الحكومة المدنية السفر من وإلى مدينة ميمانة، عاصمة إقليم فارياب في الشمال، “لأن المتمردين يسيطرون على جميع المناطق المحيطة بالمدينة”.

وبالإضافة إلى الأقاليم الخمسة، تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتا إلى قندهار وهيرات، وفقا لما ذكره المسؤولون.

واستؤنفت الرحلات الجوية من مطار هيرات الأحد بعد توقف لمدة ثلاثة أيام بينما كانت الاشتباكات العنيفة جارية بين الأطراف المتحاربة في الجزء الغربي من المدينة.

وذكرت هيئة الطيران المدني في بيان أنه من المقرر أن يتم استئناف جميع الرحلات المدنية بعد حل المشكلات الفنية.

وتشهد أفغانستان حالة من الغموض منذ بدء انسحاب القوات الدولية في أوائل مايو.