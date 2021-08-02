بعد 6 ساعات على جريمته .. القبض على القاتل في ديالى

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود إخبار الى شرطة محافظة ديالى بوجود جريمة قتل، تم تشكيل فريق عمل وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الوصول الى الجاني والقاء القبض عليه بعد أقل من 6 ساعات من تنفيذه الجريمة".واضافت انه "تم تصديق اعترافه ابتدائياً وقضائياً"، موضحة ان " الحادث جنائي".

واشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم اصولياً".

