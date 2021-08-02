انت الان تتابع خبر بدعم من رئيس سابق.. ميغان ماركل ستترشح للانتخابات الامريكية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف كاتب السيرة الذاتية البريطاني توم بارو أن ميغان ماركل، ستترشح للانتخابات الأمريكية في غضون السنوات العشر المقبلة بدعم من هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
وقال إنه يعتقد أن "الخطوات التالية للممثلة السابقة هي غزو الولايات المتحدة - ثم العالم"، مضيفا: "أن تصبح ميغان رئيسة يمكن أن تكون وسيلة لها لمواصلة حملتها من أجل الخير".
وأشار إلى أنه "بدعم من العرابين الديمقراطيين، كلينتون وأوباما، لن تجد ميغان صعوبة كبيرة في الترشيح كواحد من أعضاء الكونغرس الأربعين الذين أرسلوا إلى واشنطن".
ورأى أن " "ميغان بالتأكيد لديها الشجاعة والثقة بالنفس للقتال من أجل الوصول إلى القمة… السؤال هو ما إذا كانت لديها القدرة على التحمل".
وأشار إلى أنه "بدعم من العرابين الديمقراطيين، كلينتون وأوباما، لن تجد ميغان صعوبة كبيرة في الترشيح كواحد من أعضاء الكونغرس الأربعين الذين أرسلوا إلى واشنطن".
ورأى أن " "ميغان بالتأكيد لديها الشجاعة والثقة بالنفس للقتال من أجل الوصول إلى القمة… السؤال هو ما إذا كانت لديها القدرة على التحمل".