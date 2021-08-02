ليلة رحيل روحاني.. خروج موقع الرئاسة الإيرانية من الخدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الإثنين، بخروج موقع الرئاسة الإيرانية عن الخدمة وذلك في اليوم الأخير لرئاسة الرئيس حسن روحاني.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، إن "موقع الرئاسة الإيرانية الرسمي خرج عن الخدمة منذ ساعة وفي اليوم الأخير لرئاسة حسن روحاني".



ولم توضح الوكالة الإيرانية وكذلك المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني سبب توقف الموقع الالكتروني.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المنتخب المتشدد إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية بشكل رسمي يوم غد الثلاثاء بحضور كبار المسؤولين بينهم المرشد علي خامنئي.

وحكم حسن روحاني إيران لمدة ثماني سنوات منذ عام 2013، وتعرضت البلاد خلال حكمه لموجة احتجاجات شعبية عارمة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء العقوبات وسوء الإدارة والفساد التي تفشي في دوائر ومؤسسات الدولة.