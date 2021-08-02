حماية أممية لموظفي الإغاثة الإنسانية في جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أنها قواتها سترافق قوافل المنظمات العاملة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وقالت البعثة الأممية في بيان وصل ”الخليج 365” نسخة منه:" نحن مضطرون لزيادة الحماية للمنظمات العاملة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية بالبلاد، لذلك قررنا تنشيط قواتنا لمرافقة القوافل الإنسانية في مختلف أرجاء البلاد".

وبحسب البعثة الأممية، فإن الخطوة الأخيرة يتوقع أن تساهم في إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع بجنوب السودان خاصة خلال فصل الأمطار الحالي.

وخلال الشهور الماضية وقعت عدد من الهجمات على قوافل من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من مجموعات مجهولة في مناطق البحيرات وروينق وبيبور.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن أعمال العنف المجتمعي التي وقعت في ولاية واراب الشهر الماضي أدت لنهب مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وضياع مخزون كبير من المؤن التي كانت تكفي لإطعام المتضررين بالمنطقة لثلاثة أشهر المقبلة.

وتشهد العديد من أجزاء البلاد وقوع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وفصائل مسلحة رافضة لاتفاق السلام، الأمر الذي يعيق عمل المنظمات العاملة في مجال الإغاثة.