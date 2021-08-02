برلمان الصومال.. انتخاب 5 نواب في ولاية "جنوب غرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب برلمان ولاية جنوب غرب الصومال، اليوم الإثنين، 5 نواب لشغل 5 مقاعد من أصل 8 مخصصة للولاية بمجلس الشيوخ الاتحادي.

والخميس الماضي، انطلقت الانتخابات التشريعية الصومالية بشكل جزئي، واٌنتخب 4 نواب في البرلمان الجديد عن ولاية جوبلاند.

ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق أعضاء البرلمانات المحلية للولايات الصومالية الخمس، ويصل مجموع عددهم 413 نائبا.

واليوم، انتخب برلمان ولاية جنوب غرب الصومال، اليوم الإثنين، 5 نواب لشغل 5 مقاعد من أصل 8 مخصصة للولاية في مجلس الشيوخ.

وخاض 10 مرشحين بينهم 4 سيدات الانتخابات على المقاعد الثمانية في الولاية.

وأعلن رئيس برلمان ولاية جنوب غرب الصومال، علي سعيد فقي، نتائج التصويت بحضور كل من لجنة الانتخابات المحلية للولاية وممثلين من لجنة الانتخابات الفيدرالية ولجنة تسوية الخلافات لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية ومجرياتها.



وفاز في تصويت اليوم كل من زمزم إبراهيم، وأيان آدم عبدالله، وآدم عبدالناصر محمد، ومحمود عبدالنور غربي، وحسين محمد طاهر .

وتأجل تنظيم الانتخابات على الثلاثة مقاعد المتبقية لولاية جنوب غرب الصومال، لأسباب فنية، على أن تقام خلال الأيام القادمة، بحسب لجنة الانتخابات المحلية .

وتعد ولاية جنوب غرب الصومال ثاني ولاية تنظم الانتخابات التشريعية الفيدرالية، بعد ولاية جوبلاند التي انتخبت 4 نواب في مجلس الشيوخ الخميس الماضي.



ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في الولايات الثلاث المتبقية خلال الأسبوع المقبل، وهي غلمدغ، وبونتلاند، وهيرشبيلى.

ومجلس الشيوخ الصومالي هو الغرفة العليا للبرلمان ويتكون من 54 عضوا موزعين مناطقيا كالتالي: 11 لمنطقة أرض الصومال، و11 لبونتلاند، 8 لجوبلاند، 8 لغلمدغ، 8 لهيرشبيلى و8 لجنوب غرب الصومال.