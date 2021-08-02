وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد إيران ويحذر من "الجلاد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، إنه يجب اتخاذ إجراء ضد إيران على الفور بعد الهجوم على ناقلة نفط في الخليج الهندي يوم الخميس الماضي.

وأضاف جانتس في تصريحات: "إيران، بقيادة الجلاد (الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي) الذي أدى اليمين الدستورية هذا الأسبوع، أكثر خطورة على المجتمع الدولي وأكثر كارثية للمنطقة مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وأضاف "الهجوم على السفينة ميرسر ستريت الذي أدى إلى مقتل رجلين هو تصعيد".

وتابع جانتس: "يجب أن نتحرك ضد إيران التي تهدف إلى تدهور الاستقرار في الشرق الأوسط واستمرار التسليح السري للجماعات الإرهابية بمئات الطائرات بدون طيار.. هذا ليس تهديدا مستقبليا ولكنه تهديد ملموس وفوري ".

وشدد على أنه " يجب اتخاذ إجراء ضد إيران على الفور".

وكشف جانتس أن "العدوان الإيراني في المنطقة يتزايد.. فعلى مدار العام الماضي نفذت طهران أكثر من 5 هجمات على سفن دولية بعضها تم بواسطة طائرات مسيرة".



وتجري إسرائيل اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى من أجل اتخاذ إجراءات ضد إيران بعد الهجوم.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق، على أن لدى إسرائيل معلومات استخبارية تؤكد مسؤولية إيران عن الهجوم.

وتم الهجوم على سفينة تديرها شركة إسرائيلية أثناء ابحارها في المحيط الهندي يوم الخميس الماضي، وقتل في الهجوم شخصين من طاقم السفينة أحدهما بريطاني والأخر روماني.

