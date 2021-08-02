البرلمان الأرميني يمنح باشينيان الثقة كرئيس للوزراء مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح البرلمان الأرميني نيكول باشينيان الثقة كرئيس للوزراء مجددا عقب فوزه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي.

وبالتزامن مع جلسة البرلمان، وقع الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان مرسوماً بتجديد تكليف باشينيان بمنصبه.



وفاز حزب باشينيان "العقد المدني" في الانتخابات التشريعية بما يقرب من 54% من الأصوات، في اقتراع أُجري ضمن أجواء متوترة، بعد أشهر قليلة من الهزيمة العسكرية لأرمينيا أمام أذربيجان في السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

وكان تحالف أحزاب المعارضة بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان قد تحدث عن حصول مخالفات انتخابية، وطالب المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج الانتخابات، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من قبله.

وفي يونيو الماضي، أعلن باشينيان، فوزه في الانتخابات التشريعيّة، التي جرت وسط اتهامات من المعارضة بحدوث "تزوير".

وقال باشينيان حينها في كلمة بُثّت مباشرة على صفحته بفيسبوك: "نعلم أنّنا حقّقنا نصراً مقنعاً في الانتخابات وأنّنا سنحظى بغالبيّة مقنعة في البرلمان".

وجاءت الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد خسارة حرب استمرت ستة أسابيع ضد أذربيجان العام الماضي وتخليها عن أراض في إقليم ناغورني قرة باغ وحوله.

ويتعرض باشينيان لضغوط منذ ذلك الحين مع استمرار احتجاجات في الشوارع تطالبه بالتنحي لمسؤوليته عن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب.

وبموجب الاتفاق، الذي توسطت فيه روسيا، استعادت أذربيجان السيطرة على الأراضي التي خسرتها في حرب نشبت أوائل التسعينات.

ولطالما شهدت أرمينيا اضطرابات تعقب الانتخابات. فقبل انتفاضة 2018 سُجِن باشينيان الصحفي السابق لنحو عامين على خلفية دوره في مظاهرات قمعت بشكل دموي عام 2008.