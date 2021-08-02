يأتي ذلك فيما استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران لدى المملكة المتحدة، على خلفية هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "على إيران وكل الدول الأخرى احترام حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم".

شددت بريطانيا على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تشدد على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية