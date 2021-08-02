اخبار العالم

بريطانيا تشدد على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تشدد على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شددت بريطانيا على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "على إيران وكل الدول الأخرى احترام حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم".

 

يأتي ذلك فيما استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران لدى المملكة المتحدة، على خلفية هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا