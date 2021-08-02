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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تشدد على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
شددت بريطانيا على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "على إيران وكل الدول الأخرى احترام حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم".
يأتي ذلك فيما استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران لدى المملكة المتحدة، على خلفية هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.