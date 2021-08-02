«نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية».. المتحدث العسكري ينشر فيديو وصول الغواصة S-44 إلى قاعدة الإسكندرية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، عن وصول الغواصة S-44 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، قادمة من ميناء كيل بألمانيا.

ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، مقطع فيديو من وصول الغواصة التي يمثل اقتناءها ومثيلاتها "نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم في ‏رفع تصنيفها عالمياً".

وقال المتحدث في بيانه: "وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة S-44 من طراز ( 209 / 1400 ) ألمانية ‏الصنع قادمة من ميناء ’كيل‘ بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري، ويمثل انضمام ‏الغواصة S-44 تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية ‏بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من ‏تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذي استلمت ‏مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، ‏مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ‏المانيا الإتحادية".

ونقل البيان على لسان الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية قوله في كلمة أثناء الاحتفال بوصول ‏الغواصة ‏S-44 إلى قاعدة الإسكندرية إن "القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم ‏التسليح البحري لتظل على العهد دائماً في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية".

وأشار البيان إلى أن سواحل مدينة الإسكندرية "شهدت قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من خمسين ‏وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده ‏أعداد غفيرة من المواطنين وذلك احتفالا بوصول الغواصة (‏S-44)".