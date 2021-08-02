شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ومرثا محروس نائبا التنسيقية يستجيبان لشكاوى أولياء أمور مدرسة بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النائب أحمد فتحى والنائبة مرثا محروس أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مدرسة الثورة للغات بمصر الجديدة، استجابة لشكاوي أولياء الأمور في محافظة القاهرة بشأن تهالك مباني المدرسة مما يهدد سلامة الأطفال والمدرسين.

والتقى أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حنان أحمد مديرة المدرسة للوقوف على أسباب المشكلة وإيجاد حلول مناسبة للحل استعدادا لعام دراسي آمن .

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى، والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.