الصليب الأحمر: 80% من سكان غزة يعانون من نقص الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

أظهرت دراسة جديدة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن حوالي 80% من سكان غزة يقضون معظم حياتهم في الظلام الدامس، إذ لا يتوفر التيار الكهربائي إلا لمدة 10 أو 12 ساعة يوميا في أحسن الحالات.

واعتبرت الدراسة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن هذا الإشكال أشد تهديدا على صحة السكان الغزيين ورفاهيتهم خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أن أغلبية المشاركين في الدراسة لا يستطيعون حتى حفظ الغذاء في الثلاجة، كما يتسبب الوضع في تعطل أنظمة الصرف الصحي.

وأوضحت الدراسة أن النقص المزمن والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في غزة يخلف خسائر نفسية فادحة يتكبدها سكان غزة، إذ أفاد 94% من الذين شملتهم الدراسة أن صحتهم النفسية قد تضررت بفعل هذا الوضع.

كما أظهرت الدراسة أن نصف مليون شخص على الأقل في غزة لا يستطيعون تحمل تكاليف إمدادات إضافية من الكهرباء من خلال المولدات، ويضطرون إلى قضاء معظم يومهم دون كهرباء.

وأشارت الدراسة إلى أن نقص الكهرباء يعني أيضاً أن مياه الصرف الصحي تُضخ في البحر دون معالجة، مما يؤدي إلى تلويث أجزاء كبيرة من شاطئ غزة.