ميقاتي: مهلة تشكيل حكومة لبنانية جديدة غير مفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء لبنان المكلف بتشكيل حكومة جديدة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس البلاد العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الإثنين، أن مهلة التشكيل غير مفتوحة، مشيراً إلى أنه انطلق من مبدأ التوزيع المذهبي والطائفي الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة.

واستقبل الرئيس اللبناني بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ميقاتي "حيث استكمل معه البحث في مسار تشكيل الحكومة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال ميقاتي بعد اللقاء: "لكي اتفادى أن نحرّك (وكر الدبابير)، ونبدأ بالاختلافات، انطلقت في مهمتي من مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطائفي الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة، تفادياً لأي خلاف جديد، ولم أنطلق، لا من مبدأ طائفي أو مذهبي".

وأوضح ميقاتي أن "المهلة غير مفتوحة، وليفهم مَنْ يريد أن يفهم".

وتابع رئيس الحكومة المكلف قائلا: "فخامة الرئيس لديه ارتباطات غداً كل النهار، وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من أغسطس، ولهذا السبب اتفقنا على معاودة الاجتماع يوم الخميس المقبل."

وأضاف ميقاتي: "بكل صراحة كنت أتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، وأن نكون أنجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 أغسطس، هذا التاريخ الذي شكل نكبة كبيرة في لبنان أصابت جميع اللبنانيين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وتابع ميقاتي قائلا: "علينا أن نجعل المواطن يشعر، بعد سنة من غياب الدولة والحكومة، أنه باتت هناك حكومة ودولة. اليوم لا يمكننا أن نعتب على الأهالي والمتضررين، لأنه على مدى سنة، لم يكن هناك وجود للدولة، وكان واجبنا ودورنا أن نكون إلى جانبهم في ذكرى 4 أغسطس".

وشدد ميقاتي على أن "البلد يحتاج إلى إنقاذ، فإما أن نتعالى جميعا فوق كل الاعتبارات، وإلا سنبقى جميعاً في أماكننا".

وأوضح ميقاتي رداً على سؤال أن "لكل إنسان طبعا، شخصية ومنطلقات معينة في أي مقاربة يجريها. أنا نجيب ميقاتي، وهناك مسائل أتوافق بشأنها مع الرئيس الحريري، وهناك مسائل قد نختلف عليها، ولكن ما يجمعنا هو الوطنية وحب البلد".

وتابع رئيس الحكومة المكلف قائلا "في اجتماعنا اليوم أخذ موضوع الحوادث الأمنية التي حصلت بالأمس حيزاً مهماً، وهي حوادث مؤسفة ونتمنى أن يكون قد تم وضع حد نهائي لها بفضل جهد الجيش والقوى الأمنية".

وأشار ميقاتي إلى أن "الجيش، وفي يوم عيده ، قدم للبنانيين هدية بحفظ الأمن ووأد الفتنة، وهو يؤكد يوماً بعد يوم أنه حامي هذا الوطن. شكراً لقيادة الجيش وللضباط وللأفراد ونحن نعلم كم يعانون".

وكان تم تكليف ميقاتي في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها الرئيس عون ونال خلالها 72 صوتاً من أصوات النواب.

ويأتي تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع منه.

وكان تم تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة في 30 أغسطس الماضي لكنه قدم اعتذاره في 26 سبتمبر الماضي، بعد أقل من شهر على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وفي 22 أكتوبر الماضي تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، وفي 15 يوليو الماضي قدّم الحريري إلى رئيس الجمهورية اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بسبب عدم التوافق بينه وبين الرئيس عون على تشكيلية حكومية.