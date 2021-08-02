"ألم مفاجئ".. وفاة "عروسة" بعد زفافها بساعة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

حالة من الحزن سادت أهالي قرية ميدوم بمركز الواسطى شمال بني سويف، بعد أن فارقت عروس الحياة بعد ساعة من زفافها الذي جرى عقده أمس الأحد.

وودع أهالي القرية العروس "إسراء شعبان سعد (21 عاماً)"، التي توفيت عقب الإنتهاء من الزفاف ودخولها لمنزل زوجها، بسبب إصابتها بسكتة قلبية.

وقالت أسرة العروس إنهم راضون بقضاء الله وقدره في وفاة ابنتهم، مؤكدين أنها كانت مثالا يحتذى به في الأدب والأخلاق، وكان لها وجه بشوش.

وسرد أحد أهالي القرية القصة قائلا "العروسة شعرت بتعب عقب انتهاء حفل الزفاف وطلبت من أسرتها عدم المغادرة لشعورها بتعب وآلام حادة في البطن والصدر فجرى نقلها إلى المستشفى إلى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور دخولها أبواب "المستشفى".