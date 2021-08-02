غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدد من المناطق لتنفيذ أعمال الصيانة، يوم غد الثلاثاء.

وأوضح القطاع، في بيان له، أنه من المقرر فصل الخدمة عن منطقة الكوبري العلوي، لتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب كابلات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا.

كما تقرر فصل التيار عن قرية العطوي لتنفيذ أعمال الصيانة للمحولات، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا.

ويجرى فصل التيار عن مناطق جامع السلام، ومطر، والشهاوى، والدبدوبة، والعهد الجديد، والمبشر التابعة لهندسة عزبة البرج لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا

كما يجري فصل التيار الكهربائي عن مناطق كفر شحاتة الألفي والمسرى والبدراوي والعجيزي وبشاي، التابعة لهندسة كفر سعد ومناطق الغنيمية، وعزبة الشرقاوى، وعزبة الجامع، وحاجة التابعة لهندسة فارسكور نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمغذيات والخطوط الهوائية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.